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Окупанти вдарили ракетам Х-22 по Сумщині – фото наслідків "прильоту"

Окупанти вдарили ракетам Х-22 по Сумщині – фото наслідків "прильоту"

Наслідки ракетного удару по Шостці 13 січня 2024 / Фото: Офіс генерального прокурора

Внаслідок ракетного удару по Сумщині поранено жінку.

Окупаційна армія Росії вранці 13 січня здійснила ракетний удар по м. Шостка Сумської області. За попередньою інформацією, були застосовані надзвукові крилаті ракети Х-22.  

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Внаслідок атаки окупантів поранення отримала мирна мешканка. Також вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.

Наслідки ракетного удару по Шостці 13 січня 2024 / ©
Наслідки ракетного удару по Шостці 13 січня 2024
Наслідки ракетного удару по Шостці 13 січня 2024 / ©
Наслідки ракетного удару по Шостці 13 січня 2024
Наслідки ракетного удару по Шостці 13 січня 2024 / ©
Наслідки ракетного удару по Шостці 13 січня 2024
Наслідки ракетного удару по Шостці 13 січня 2024 / ©
Наслідки ракетного удару по Шостці 13 січня 2024

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато  досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Нагадаємо, вранці 13 січня війська РФ випустили по Україні крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95, а також винищувачів МіГ-31 і бомбардувальників Ту-22 – подробиці.

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