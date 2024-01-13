Окупанти вдарили ракетам Х-22 по Сумщині – фото наслідків "прильоту"

Внаслідок ракетного удару по Сумщині поранено жінку.

Окупаційна армія Росії вранці 13 січня здійснила ракетний удар по м. Шостка Сумської області. За попередньою інформацією, були застосовані надзвукові крилаті ракети Х-22.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Внаслідок атаки окупантів поранення отримала мирна мешканка. Також вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.

Наслідки ракетного удару по Шостці 13 січня 2024

Наслідки ракетного удару по Шостці 13 січня 2024

Наслідки ракетного удару по Шостці 13 січня 2024

Наслідки ракетного удару по Шостці 13 січня 2024

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Нагадаємо, вранці 13 січня війська РФ випустили по Україні крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95, а також винищувачів МіГ-31 і бомбардувальників Ту-22 – подробиці.

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