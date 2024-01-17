Окупанти вдарили ракетами "Онікс" по Одещині – наслідки "прильоту" (фото, відео)

Ворог завдав ракетного удару по області перед світанком.

Окупаційна армія Росії після нічної масованої дронової атаки по Одещині завдала ракетного удару по області вранці, 17 січня.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"Одночасно із відволікаючим маневруванням тактичної авіації над акваторією Чорного моря, окупанти підступно вдарили "Оніксами" по Одеському і Білгород-Дністровському районах", - йдеться у повідомленні.

Удар по Одещині ракетами "Онікс" вранці 17 січня / Фото: Сили оборони півдня України

Удар по Одещині ракетами "Онікс" вранці 17 січня / Фото: Сили оборони півдня України

Російські ракети поцілили по сільськогосподарських площах і агропідприємству. Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна.

Тварини та люди не постраждали.

Нагадаємо, з'явилися фото постраждалого через атаку РФ будинку в Одесі.

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