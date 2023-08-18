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Окупанти вдарили ракетами по Авдіївці: рятувальники вивели жінку з охопленої полум'ям будівлі (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти вдарили ракетами по Авдіївці: рятувальники вивели жінку з охопленої полум'ям будівлі (відео)

Екіпаж "Білі Янголи" / Фото: Скріншот

Працівниця магазину була у підвалі магазину.

В Авдіївці екіпаж “Білі Янголи” врятували з палаючого магазину місцеву мешканку після ракетного обстрілу російських окупантів.

Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналі МВС України. 

Як стало відомо, серед дня російські окупанти відкрили вогонь по житловому кварталу міста. Снаряди влучили в крамницю, де перебували мирні мешканці. У підвалі під завалами опинилася працівниця магазину, яка не мала змоги вибратися. 

“На допомогу прибули “Білі янголи”. Поліцейські намагалися через двері крамниці потрапити до підвалу, але їм завадило полум’я. Надягнувши протигази, правоохоронці шукали інші рятівні напрями. Єдиним шляхом для порятунку залишалася стінка підвалу, яку слід було розбити. “Білі янголи” спільно з містянами намагалися якнайшвидше врятувати жінку, адже не знали в якому вона стані. Завдяки спільним зусиллям містянка та двоє собак і кіт були звільнені з пастки”, - розповіли в МВС України.

Українські рятувальники в Авдіївці витягли з палаючою будівлі жінку

Українські рятувальники в Авдіївці витягли з палаючою будівлі жінку

Нагадаємо, що ЗСУ вибили окупантів з позицій біля Авдіївки.

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Дата публікації
Перегляди
238
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