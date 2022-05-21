Окупанти вдарили ракетами по будівельній базі в Миколаївській області: Кім показав відео

Окупанти вдарили ракетами по будівельній базі в Миколаївській області: Кім показав відео

Російські військові 21 травня завдали ракетного удару по Миколаївській області. Внаслідок атаки була знищена база будівельної компанії.

В результаті обстрілу на місці спалахнула масштабна пожежа з сильним задимленням.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, опублікувавши у Мережі відео з місця події.

Крім будівельних матеріалів, згоріли заправна станція та інші склади.

"Ось так от ракетним ударом вдруге вже, бл*ть, базу будівельної компанії демілітаризували. Згоріли тут і заправна станція, і склади, і будівельні матеріали, і машина", – звучить на відеозаписі.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, в Миколаївській області заарештували чотирьох агентів Росії, які збирали інформацію про наслідки обстрілів, дислокацію ЗСУ, військову техніку, особисті дані українських захисників і передавали їх куратору.

Побачити тимчасово окупований Херсон зсередини: як змінилося місто

Читайте також: