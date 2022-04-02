Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині: пошкоджена залізниця, рух потягів зупинено

Рух потягів зупинено.

Дві російські ракети вдень 2 квітня вдарили по Павлоградському району Дніпропетровської області. Одна з них влучила в залізницю. У результаті значно пошкоджені колії та пішохідний міст, а також багато рухомого складу та контактні лінії.

Про це повідомили в ДСНС.

Рух потягів зупинено. Виникла пожежа.Тривають роботи з ліквідації займання. За оперативною інформацією травмованих та загиблих немає.

Також читайте У Дніпрі вночі лунали вибухи: ППО збила російські ракети та безпілотник

Друга ракета впала на відкритій території. Сталася пожежа в екосистемі. За попередньою інформацією, є одна травмована жінка, яка отримала поранення уламками ракети. Загиблих немає.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру та влучили в інфраструктурний об’єкт.

Читайте також: