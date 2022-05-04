Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині: яка ситуація в місті та області

Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині: яка ситуація в місті та області

Ввечері 3 травня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Повторних атак протягом ночі не зафіксовано.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Одна людина постраждала, чоловік отримав важку контузію.

"Вчора ввечері ворог завдав ракетних ударів по об‘єктам транспортної інфраструктури. Під обстріл потрапили вісім областей України, серед яких – і Дніпропетровщина. На щастя, минулося без загиблих", - написав Лукашук.

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Наразі ситуація стабільна і контрольована. Окупаційних військ у місті та області немає.

Нагадаємо, над Дніпропетровщиною 3 травня українські військові збили російський безпілотник. На ньому окупанти намалювали рашистську літеру Z.

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