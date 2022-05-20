Окупанти вдарили ракетами по Харківщині: багато поранених, зокрема й дитина

Окупанти вдарили ракетами по Харківщині: багато поранених, зокрема й дитина

Російські окупанти20 травня вдарили по центру міста Лозова Харківської області, у результаті чого є поранені.

У результати атаки окупантів на Лозову, якої вони завдали під час повітряної тривоги, травм зазнали щонайменше семеро людей.

Про це повідомили директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта і у ДСНС в коментарі "Суспільному".

За даними Забашти, ракета влучила в одну з будівель у центрі міста вдень 20 травня, близько 15 години. Серед поранених - щонайменше семеро людей, зокрема 11-річна дитина.

У ДСНС додали, що гасіння пожежі та розбір завалів тривають.

Інший деталей обстрілу наразі немає. Офіційно влада поки не прокоментувала цей удар.

Нагадаємо, у Харківській області окупанти укріпили позиції аміачною селітрою.

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