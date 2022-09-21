Окупанти вдарили ракетами по Харківщині: зруйновано шлюз на Печенізькій дамбі

Відповідні фахівці "подолають" наслідки обстрілів.

Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у Мережі.

"Рашисти завдали 2 ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз", – йдеться в заяві.

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На щастя, жертв та постраждалих немає.



"Нашим фахівцям не вперше долати подібні наслідки "руського міра". Схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі. Ми знаємо що робити. Все буде оперативно відновлено. Ситуація цілком контрольована!" – запевнив Тимошенко.

Нагадаємо, окупанти вже не перший день обстрілюють дамбу Печенізького водосховища. 20 вересня місцева влада попередила про загрозу підтоплення.

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