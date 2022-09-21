Окупанти вдарили ракетами по Харківщині: зруйновано шлюз на Печенізькій дамбі

Російські війська 21 вересня обстріляли ракетами Чугуївський район Харківщини. Внаслідок обстрілів зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі.
Відповідні фахівці "подолають" наслідки обстрілів.
Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у Мережі.
"Рашисти завдали 2 ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз", – йдеться в заяві.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
"Нашим фахівцям не вперше долати подібні наслідки "руського міра". Схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі. Ми знаємо що робити. Все буде оперативно відновлено. Ситуація цілком контрольована!" – запевнив Тимошенко.
Нагадаємо, окупанти вже не перший день обстрілюють дамбу Печенізького водосховища. 20 вересня місцева влада попередила про загрозу підтоплення.
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