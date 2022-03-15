Окупанти вдарили ракетами по Києву: фото і відео наслідків бомбардувань російських загарбників

Опубліковано фото наслідків обстрілів житлових будинків у Києві.
У Києві 15 березня окупанти обстріляли житлові будинки, зруйнувавши їх. Снаряди влучили у дві багатоповерхівки в Святошинському районі, одну - в Подільському, а також — в один приватний будинок. Пошкоджено ударною хвилею вхід в одну зі станцій метро.
Наслідки атаки російських загарбників на Київ показали у Мережі.
Відомо, що внаслідок обстрілу шістнадцятиповерхового будинку у Святошинському районі сталася пожежа, яку о 09:50 вдалося локалізувати. Внаслідок атаки окупантів - 2 особи загинуло та 46 врятовано.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу житлової зони у Подільскому районі - одна особа загинула та шестеро осіб травмовано, з яких 5 осіб госпіталізовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Нагадаємо, у Києві від вибуху пошкоджено будівлю станції метро "Лук’янівська" (фото).
Читайте також: