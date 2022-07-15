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Окупанти вдарили ракетами по Костянтинівці і обстріляли Красногорівку: в ОВА просять евакуюватися

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© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко

Армія Російської Федерації продовжує бити по всьому фронту та містах у відносному тилу на Донеччині.

Російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів у регіоні. Саме тому місева влада просить людей евакуюватися з області. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зранку 15 липня росіянии завдали ракетного удару по Костянтинівці. Внаслідок атаки постраждала п’ятиповерхів. Внаслідок ранкового обстрілу одна поранена людина. Втім, точну кількість жертв та обсяги руйнувань належить встановити, наголошують в ОВА.

Черкаська громада зазнала трьох обстрілів за добу: у Новомиколаївці пошкоджено адмінбудівлі, у Майдані росіяни застосували касетні боєприпаси. Майже вся громада знеструмлена, немає мобільного зв’язку та інтернету.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

У Мар’їнській громаді під обстріл потрапив приватний сектор Красногорівки. Нараз відомо про одну загиблу та одну поранену людину. 

У Світлодарській громаді вночі росіяни вели обстріли по околицях Новолуганського, Кодеми і Семигір’я: одна людина загинула, одна поранена. 

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, армія Російської Федерації продовжує вбивати мирних мешканів у Донецькій області. Росіяни вбили трьох жителів у регіні. Відомо про одного загиблого у Бахмуті, одного - у Іванграді та одного - в Авдіївці. 

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