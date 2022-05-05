Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: постраждало 25 людей, зруйновано багатоповерхівки (фото, відео)

Російські окупанти здійснили черговий масований ракетний удар по місту Краматорськ.

Окупанти влаштували ракетний обстріл цивільної інфраструктури Краматорська, у результаті чого серед мирного населення є постраждалі. Також зруйновано житлові багатоповерхівки.

Про це повідомив мер Олександр Гончаренко у Facebook 5 травня.

За його словами, окупанти вели вогонь по житлових районах та центральній частині міста.

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"Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житлових районах і центральній частині міста. Щонайменше отримали серйозні пошкодження три п'ятиповерхівки, школа, садок. Попередньо, поранених. Інформація про жертви і руйнування уточнюється", – повідомив мер міста.

Своєю чергою голова ОВА Павло Кириленко уточнив, що унаслідок авіаракетного удару щонайменше 25 цивільних поранено. Шестеро із поранених потребують медичної допомоги в лікарні.

"Ракети пошкодили 9 житлових будинків, школу та численні об’єкти цивільної інфраструктури. Не здатні воювати з українською армією, росіяни продовжують “воювати” з нашими цивільними. Це – черговий воєнний злочин російської армії на нашій землі. Все ретельно фіксуємо. Ніхто не уникне кари!", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський запевнив, що ракетні удари окупантів по українських містах отримають належну відповідь.

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