Окупанти вдарили ракетами по лікарні та шахті у Селидові: є жертви

Вночі проти вівторка, 21 листопада, російські окупаційні війська завдали чотирьох ракетних ударів по території Донецької області. Внаслідок атаки загарбників є поранені мирні мешканці, а також загиблий.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, окупанти вдарили ракетами по лікарні Селидового, а також по шахті.

По території медичного закладу окупанти випустили дві ракети близько 23:30. Внаслідок ворожого удару пошкоджено дві будівлі медзакладу. Шестеро цивільних людей отримали поранення. також Клименко наголосив, що під завалами можуть перебувати потерпілі. На місці "прильоту" тривають пошукові роботи.

"За кілька хвилин після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. Один працівник підприємства загинув. 39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню", - повідомив голова МВС.

Російськими ракетами пошкоджено чотири будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач.

Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, окупанти вночі атакували Україну ракетами і "Шахедами". Ворог застосував чотири зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. ППО збила крилату ракету і 10 безпілотників.

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