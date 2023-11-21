Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти вдарили ракетами по лікарні та шахті у Селидові: є жертви

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1896
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти вдарили ракетами по лікарні та шахті у Селидові: є жертви

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

Внаслідок ворожого удару загинула щонайменше одна людина.

Вночі проти вівторка, 21 листопада, російські окупаційні війська завдали чотирьох ракетних ударів по території Донецької області. Внаслідок атаки загарбників є поранені мирні мешканці, а також загиблий.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, окупанти вдарили ракетами по лікарні Селидового, а також по шахті.

По території медичного закладу окупанти випустили дві ракети близько 23:30. Внаслідок ворожого удару пошкоджено дві будівлі медзакладу. Шестеро цивільних людей отримали поранення. також Клименко наголосив, що під завалами можуть перебувати потерпілі. На місці "прильоту" тривають пошукові роботи.

"За кілька хвилин після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. Один працівник підприємства загинув. 39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню", - повідомив голова МВС.

Російськими ракетами пошкоджено чотири будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач.

Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, окупанти вночі атакували Україну ракетами і "Шахедами". Ворог застосував чотири зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. ППО збила крилату ракету і 10 безпілотників.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1896
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація