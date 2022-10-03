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Окупанти вдарили ракетами по лікарні в Купʼянському районі: лікар загинув, заклад зруйновано (фото)

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Окупанти вдарили ракетами по лікарні в Купʼянському районі: лікар загинув, заклад зруйновано (фото)

Фото: голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов

Лікар-анастезіолог закладу загинув.

Російські війська завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп‘янському районі на Харківщині. Є жертви. Заклад майже повністю зруйновано.

Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"На жаль, загинув лікар-анастезіолог, одна медсетра поранена. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється", - написав Олег Синєгубов.

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За його словами, будівля лікарні майже повністю зруйнована із 1 по 4 поверх.

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На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи. 

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"Завдавати ударів по лікувальному закладу - це верх жорстокості росіян", - зазначив голова Харківської обласної державної адміністрації.

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Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів селі Липці на Харківщині виявили ще одну катівню росіян (фото).

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Перегляди
660
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