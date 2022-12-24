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Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя

Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
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235
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Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя

Фото: Telegram / Олександр Старух

Російські загарбники вчергове атакували передмістя Запоріжжя.

У ніч проти суботи, 24 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя, є пошкодження в будинках та гімназії у Степенській громаді.  

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог ударив ракетами по передмістю Запоріжжя. Кілька з них влучили у гімназію у Степенській громаді. Також постраждали будинки поруч. Люди цілі та неушкоджені", - йдеться у повідомленні.

У ніч проти 24 грудня в Запоріжжі пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога. 

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 24 грудня обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти атакували три громади.

За даними Генштабу, пртягом доби ЗСУ відбили атаки біля Бахмута і Мар'їнки, уразили райони зосередження росіян та ворожі склади.

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Дата публікації
Перегляди
235
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