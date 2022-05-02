Окупанти вдарили ракетами по складу з зерном у Дніпропетровській області: відео

Вранці 2 травня російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область.
Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад із зерном.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У нас знову приліт у Синельниківському районі. Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном. Попередньо, постраждалих немає. Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади", - написав він та виклав відео влучання ракети.
Варто зазначити, що росіяни вже не вперше завдають ракетні удари по агропідприємствам у Синельниківському районі.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 68-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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