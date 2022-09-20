Окупанти вдарили ракетами по Слов’янську: мер показав відео з місця атаки

Російські окупанти 20 вересня вкотре обстріляли Слов'янськ Донецької області. Під удари потрапила територія меблевого цеху.
На щастя, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Про це міський голова Слов'янська Вадим Лях повідомив у Мережі, опублікувавши відео з місця ворожої атаки.
"На жаль, у Слов'янську знову неспокійно. Вдень під обстріл потрапила територія меблевого цеху на вул. Геологічній. Імовірно, С-300. На щастя, обійшлося без постраждалих", – йдеться у заяві мера.
На жаль, у Слов'янську знову неспокійно. Вдень під обстріл потрапила територія меблевого цеху на вул. Геологічній. Імовірно, С-300. На щастя обійшлося без постраждалих. Бережіть себе! Тримаємося. Ми разом!Опубліковано Вадим Лях Вівторок, 20 вересня 2022 р.
Нагадаємо, 17 вересня російські війська обстріляли Слов'янську ТЕС: пошкоджено ообладнання на території станції.
Днем раніше загарбники обстріляли околиці Слов'янська, чим пошкодили будинки та авто.
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