Окупанти вдарили ракетами по Слов’янську: мер показав відео з місця атаки

На щастя, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Про це міський голова Слов'янська Вадим Лях повідомив у Мережі, опублікувавши відео з місця ворожої атаки.

"На жаль, у Слов'янську знову неспокійно. Вдень під обстріл потрапила територія меблевого цеху на вул. Геологічній. Імовірно, С-300. На щастя, обійшлося без постраждалих", – йдеться у заяві мера.

На жаль, у Слов'янську знову неспокійно. Вдень під обстріл потрапила територія меблевого цеху на вул. Геологічній. Імовірно, С-300. На щастя обійшлося без постраждалих. Бережіть себе! Тримаємося. Ми разом! Опубліковано Вадим Лях Вівторок, 20 вересня 2022 р.

Нагадаємо, 17 вересня російські війська обстріляли Слов'янську ТЕС: пошкоджено ообладнання на території станції.

Днем раніше загарбники обстріляли околиці Слов'янська, чим пошкодили будинки та авто.

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