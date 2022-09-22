Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: одна людина загинула, п'ятеро поранених

Внаслідок атаки агресорки Росії по обласному центру загинула одна людина. Крім того, станом на 09:00 відомо про щонайменше п‘ятьох поранених людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Зазначається, що окупанти атакували об’єкти інфраструктури. Крім того,у результаті ворожих обстрілів було ушкоджено житлові будинки, що розташовані навколо.

За словами голови ОВА, на місці "прильотів" наразі працюють усі відповідні служби.

Слід зауважити, що ранковий вибух у місті пролунав до оголошення повітряної тривоги. Над містом піднявся великий стовп диму.

Нагадаємо, розпочалась 211 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки окупантів біля трьох населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 22 вересня.

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