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Окупанти вдарили ракетою по Краматорську: поранено літнього чоловіка (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Окупанти вдарили ракетою по Краматорську: поранено літнього чоловіка (фото)

Фото: Facebook-сторінка Олександра Гончаренка

Внаслідок ворожої атаки зруйнована будівля медичної інфраструктури та пошкоджені багатоповерхівки.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині 25 листопада, внаслідок якого було поранено літнього чоловіка.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Черговий ворожий ракетний удар по Краматорську. Зруйнована будівля медичної інфраструктури, пошкоджено 3 багатоповерхівки", – йдеться в заяві.

Спершу міський голова інформував, що постраждалих немає, проте згодом написав, що внаслідок ворожої атаки поранення зазнав 71-річний чоловік.

Фото: Facebook-сторінка Олександра Гончаренка / ©
Фото: Facebook-сторінка Олександра Гончаренка
Фото: Facebook-сторінка Олександра Гончаренка / ©
Фото: Facebook-сторінка Олександра Гончаренка
Фото: Facebook-сторінка Олександра Гончаренка / ©
Фото: Facebook-сторінка Олександра Гончаренка
Фото: Facebook-сторінка Олександра Гончаренка / ©
Фото: Facebook-сторінка Олександра Гончаренка

Нагадаємо, російські війська за добу 24 листопада завдали 30 ракетних ударів по 17 населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак є поранені, зруйновано та пошкоджено 11 житлових будинків, лікарня, дитячий садок, відділення пошти.

Зауважимо, що загарбники взялися інтенсивно обстрілювати Херсон. Так, від 20 до 24 листопада в місті зафіксовано 63 обстріли, внаслідок яких загинули 15 людей.

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Дата публікації
Перегляди
411
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