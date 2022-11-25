Окупанти вдарили ракетою по Краматорську: поранено літнього чоловіка (фото)

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині 25 листопада, внаслідок якого було поранено літнього чоловіка.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Черговий ворожий ракетний удар по Краматорську. Зруйнована будівля медичної інфраструктури, пошкоджено 3 багатоповерхівки", – йдеться в заяві.

Спершу міський голова інформував, що постраждалих немає, проте згодом написав, що внаслідок ворожої атаки поранення зазнав 71-річний чоловік.

Фото: Facebook-сторінка Олександра Гончаренка

Фото: Facebook-сторінка Олександра Гончаренка

Фото: Facebook-сторінка Олександра Гончаренка

Фото: Facebook-сторінка Олександра Гончаренка

Нагадаємо, російські війська за добу 24 листопада завдали 30 ракетних ударів по 17 населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак є поранені, зруйновано та пошкоджено 11 житлових будинків, лікарня, дитячий садок, відділення пошти.

Зауважимо, що загарбники взялися інтенсивно обстрілювати Херсон. Так, від 20 до 24 листопада в місті зафіксовано 63 обстріли, внаслідок яких загинули 15 людей.

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