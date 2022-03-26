Окупанти вдарили ракетою по Лисичанську: знеструмлено шахту

Через обстріли загорілися будинки.

Російська армія у суботу, 26 березня, вдарила ракетою "Точка-У" та "Градами" по Лисичанську Луганської області: виникла пожежа у декількох будинках.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, рятувальники ледве встигають гасити полум’я. Через обстріли сталося загоряння будинку в Лисичанську. Також зеструмлено шахту, де під землею є працівники. Зараз їх намагаються підняти на поверхню.

Гайдай повідомив, що складна ситуація склалася і в Сєвєродонецьку. У місті загорівся ще один продуктовий склад. Випикли пожежи у житлових та декілька дачних будинків, пошкоджені гаражі станції швидкої допомоги. Внаслідок обстрілів окупантів травмовано жінку.

Як повідомлялося, російські окупанти вторгнулися до міста-супутника Чорнобильської атомної електростанції - Славутича у Київській області: танки заїхали у місто. Відразу після захоплення міста, стало відомо, що окупанти країни-агресорки Росії викрали міського голову Юрія Фомічева. За кілька годин загарбники відпустили міського голову.

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