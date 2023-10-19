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Окупанти вдарили ракетою по Павлограду: в ОВА розповіли про влучання

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Окупанти вдарили ракетою по Павлограду: в ОВА розповіли про влучання

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

доповнюється....

Ввечері 18 жовтня армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області. Через атаку окупантів сталися руйнування на інфраструктурному об'єкті.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Пізно ввечері ворог вдарив по Павлограду. Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди неушкоджені".- наголосив очільник ОВА.

Крім того, ближче до ранку військові з ПвК "Схід" збили над Криворізьким районом ракету. 

Дата публікації
Перегляди
832
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