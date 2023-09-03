Окупанти вдарили "Шахедами" по Одещині: у ЗСУ повідомили про влучання і постраждалих

Російські окупанти в ніч проти 3 вересня атакували ударними дронами "Шахед" Одеську область. Зафіксовані влучання, поранення отримали щонайменше дві людини.

Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Атака була досить масованою і довготривалою. Повітряна тривога лунала понад 3,5 години. Весь цей час силами протиповітряної оборони забезпечувалось відбиття атак. Вони як завжди спрямовували їх кількома хвилями, намагаючись знайти слабкі місця протиповітряної оборони, обійти їх і завдати максимальну кількість влучань. Але все ж таки 22 безпілотники були знищені силами протиповітряної оборони. На жаль, відбулись влучання, обставини уточнюються. Була пожежа, яку оперативно ліквідували. Вже є інформація про двох постраждалих, яким надано медичну допомогу - цивільні особи, які отримали уламкові поранення", - повідомила Гуменюк.

Своєю чергою, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що ударні безпілотники атакували порти на Дунаї. За його словами, це є "відповіддю" Росії на спроби ООН та деяких політиків йти на поступки державі-терористу.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, силам ППО на півдні вдалося збити 22 БПЛА із 25. Окупанти здійснили кілька хвиль атак з південного та південно-східного напрямку: мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ РФ.

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