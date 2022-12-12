Окупанти вдарили "Ураганами" по місту Гірник на Донеччині – поранено 8 людей (фото)

Російські загарбники у понеділок обстріляли ще одне місто у Донецькій області.

У понеділок зранку, 12 листопада, російські загарбники вдарили з РСЗВ "Ураган" по по місту Гірник на Донеччині. Восьмеро людей отримали поранення. Їх доставлено до лікарні.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Російські снаряди влучили по центральній частині міста, в районі продовольчого ринку.

Обстріли росіянами Донеччини

Сьогодні, 12 грудня, окупанти також завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Загарбники скерували ракети на школу. У результаті атаки РФ будівлю освітнього закладу пошкоджено.

Вчора, 11 грудня, російська армія знову обстріляла Курахове на Донеччині з РСЗВ "Ураган".

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