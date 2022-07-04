Окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині: пошкоджено дитячий садочок

Окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині: пошкоджено дитячий садочок

Росія обстріляла Зеленодольську громаду. Ніхто не постраждав.

У ніч проти 4 липня російські окупанти з артилерії обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Постраждали міста та села в Зеленодольській громаді.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті обстрілу жертв немає.

"У Шестірні вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку. В інших районах області на цю хвилину спокійно", - зазначив Резніченко.

Нагадаємо, вдень 2 липня Росія завдала удару по Павлограду Дніпропетровської області. У результаті спалахнула масштабна пожежа на промисловому підприємстві.

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