Окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині: пошкоджено дитячий садочок

Росія обстріляла Зеленодольську громаду. Ніхто не постраждав.
У ніч проти 4 липня російські окупанти з артилерії обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Постраждали міста та села в Зеленодольській громаді.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У результаті обстрілу жертв немає.
"У Шестірні вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку. В інших районах області на цю хвилину спокійно", - зазначив Резніченко.
Нагадаємо, вдень 2 липня Росія завдала удару по Павлограду Дніпропетровської області. У результаті спалахнула масштабна пожежа на промисловому підприємстві.
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