Окупанти вдарили з авіації по Запорізькій області: люди були заблоковані у будинку (фото)

У Запорізькій області російські війська завдали кілька авіаударів і влучили по житловій забудові. Двоє людей опинилися заблокованими у багатоповерхівці.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти влучили по житловій забудові у Запорізькому та Василівському районах. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

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"Двоє людей виявилися заблокованими в понівеченій ворожим авіаударом багатоповерхівці в Степногірську. Надзвичайники вивільнили людей", – зазначив Федоров.

Допомога медиків людям не знадобилася.

Руйнування в Запорізькій області унаслідок російських авіаударів / Фото: Запорізька ОВА

Руйнування в Запорізькій області унаслідок російських авіаударів / Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, на Запоріжжі вночі пролунали вибухи після попередження про загрозу застосування керованих авіабомб.

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