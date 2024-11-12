Окупанти вдарили з авіації по Запорізькій області: люди були заблоковані у будинку (фото)

Внаслідок ворожої атаки була пошкоджена багатоповерхівка.
У Запорізькій області російські війська завдали кілька авіаударів і влучили по житловій забудові. Двоє людей опинилися заблокованими у багатоповерхівці.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Окупанти влучили по житловій забудові у Запорізькому та Василівському районах. Масштаби руйнувань з’ясовуються.
"Двоє людей виявилися заблокованими в понівеченій ворожим авіаударом багатоповерхівці в Степногірську. Надзвичайники вивільнили людей", – зазначив Федоров.
Допомога медиків людям не знадобилася.
Нагадаємо, на Запоріжжі вночі пролунали вибухи після попередження про загрозу застосування керованих авіабомб.
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