Окупанти вдруге за день обстріляли медзаклад на Херсонщині – є поранений

На Херсонщині російські загарбники обстріляли вже другий за сьогодні медзаклад – станцію швидкої медичної допомоги у Бериславі, поранивши водія.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російська армія продовжує воювати з медичними закладами на Херсонщині. Чергова ціль російської артилерії – станція швидкої медичної допомоги у Бериславі. Це вже другий медзаклад, який за сьогоднішню добу обстріляли окупанти", - йдеться у повідомленні.

Приміщення станції зазнало руйнувань, також пошкоджені й автомобілі. Легких поранень зазнав водій "швидкої" – його посікло уламками скла.

Нагадаємо, у Новій Каховці партизани підірвали автівку з окупантами – є загиблі і поранені.

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