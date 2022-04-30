Окупанти вдруге за ранок вдарили ракетами по Дніпропетровщині (фото)

Вранці 30 квітня російські окупанти знову вдарили ракетами по Дніпропетровській області. Обстрілів зазнали фермерські склади у Синельниківському районі.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ракета влучила у фермерські склади. Ніхто не постраждав. Успішна операція орків з «денацифікації» двох пустих ангарів", - написав він.
Нагадаємо, зранку 30 квітня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, а саме околиці Великої Костромки у Криворізькому районі та одне з сіл Синельниківського району, що межує із Запорізькою та з Донецькою областями.
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