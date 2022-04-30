Окупанти вдруге за ранок вдарили ракетами по Дніпропетровщині (фото)

Окупанти вдруге за ранок вдарили ракетами по Дніпропетровщині (фото)

Вранці 30 квітня російські окупанти знову вдарили ракетами по Дніпропетровській області. Обстрілів зазнали фермерські склади у Синельниківському районі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ракета влучила у фермерські склади. Ніхто не постраждав. Успішна операція орків з «денацифікації» двох пустих ангарів", - написав він.

Нагадаємо, зранку 30 квітня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, а саме околиці Великої Костромки у Криворізькому районі та одне з сіл Синельниківського району, що межує із Запорізькою та з Донецькою областями.

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