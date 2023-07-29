Окупанти вдвічі скоротили угруповання кораблів у Чорному морі: що сталося

Окупанти скоротили угрупування кораблів у Чорному морі: Україні загрожує удвічі менше "Калібрів".

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Спостерігали тривалий час, як вони передислоковувались і тяжіли більше до баз суто російських берегів. Напрямок Новоросійськ їм вже здається більш безпечним. Зараз корабельне угруповання у зв'язку зі штормом скорочено фактично вдвічі. Поки вирував шторм, їх захитало. Наразі в Чорному морі - шість одиниць, в Азовському - одна. Ракетоносії в пунктах базування, на бойовому чергуванні їх не спостерігається. Також продовжується курсування великих десантних кораблів вздовж поромної переправи, вони дублюють функції, оскільки Кримський міст вчергове був закритий. В нього є суттєві проблеми з власними потужностями, він не все може пропускати. Тому військові долучаються до перевезення вантажів морем. Але штормова погода не дуже цьому сприяє. Для великих десантних кораблів 4-5 балів - теж не дуже приємно. Корабельне угруповання ворога розгорнуто в районі, як вони вважають для себе, ракетобезпечному - ближче до південного сходу Криму. Саме там зосереджена і активна навігація, оскільки в північно-західній частині Чорного моря вона перерізана", - сказала вона.

Напередодні Гуменюк попереджала, що ворог може влаштувати у Чорному морі провокації проти іноземного судна, аби звинуватити в усьому Україну.

Того ж дня в українському Міноборони заявили про готування Росією кораблів та авіації для блокування районів Чорного моря.

Читайте також: