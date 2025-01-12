Окупанти ведуть бої на вулицях Торецька: яку частину міста контролює ворог — розвідка Британії

Росіяни досягли “значного прогресу”, але бої в місті стримують швидке просування.

Російська окупаційна армія, ймовірно, контролює щонайменше 70% міста Торецька Донецької області. На вулицях тривають бої.

Про це повідомили в міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У повідомленні нагадали, що наприкінці грудня 2024 року та на початку січня 2025 року російські війська намагалися штурмувати Часів Яр і Торецьк за допомогою бронетехніки.

“У Часовому Ярі атаки були відбиті, але в Торецьку Росія продовжила просування”, - стверджують британські розвідники.

За їхньою інформацією, росіяни досягли “значного прогресу” в місті, але бої на вулицях стримують швидке просування.

“У Часовому Ярі нинішньою лінією контролю є канал Сіверський Донець-Донбас", - йдеться у дописі.

При цьому, як зазначає британська розвідка, російські війська, які наближаються до каналу, часто стають мішенню для українських безпілотників.

“Російські війська намагаються перекрити українські логістичні маршрути в ці міста та з них”, - додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія зруйнувала деякі позиції Сил оборони України у Часовому Яру, Торецьку та біля Ступочок Донецької області.

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