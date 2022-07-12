Ситуація на півдні: Росія збільшила угруповання ракетних кораблів і додала підводний човен

На півдні України противник продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. З метою сковування дій ЗСУ веде обстріли із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та періодично завдає авіаційних ударів.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"На світанку нанесено масований ракетно-артилерійський удар по Миколаєву та передмістю. Реактивними системами залпового вогню "Смерч" та зенітно-ракетними системами С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини обстріляно декілька районів міста. Пошкоджено газову магістраль, будівлю школи та двох медичних закладів, уражено тролейбусне депо, цехи рибогосподарського підприємства, кілька житлових багатоповерхових будинків. За попереніми даними кілька цивільних осіб отримали поранення. Триває розбір завалів, з’ясування обставин. Інформація по постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

В Баштанці ракетним ударом зруйновано котельню, стався виток газу, одна людина загинула, інформація про масштаби руйнування та постраждалих уточнюється.

Вночі в Бериславському районі Херсонщини ворожа диверсійно-розвідувальна група, до 10 осіб, була зупинена вогнем нашого підрозділу. Противник був змушений ретируватися.

Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійським підрозділом було прицільно влучено в ще один склад боєприпасів в Чарівному.

Зазначається також, що корабельне угруповання ворожих сил збільшено до п’яти ракетних кораблів, також додано підводний човен.

"Отже сумарно напоготові 44 "Калібри". Великих десантних кораблів наразі 3. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. Також імовірна атака стратегічною авіацією", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, що у вівторок, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу окупантами держави-терористки Росії. Від обстрілів російської армії пошкоджень зазнали дві лікарні на території обласного центру. У будівлях вибиті вікна та двері, у деяких приміщеннях впала стеля.