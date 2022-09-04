Війська РФ зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області. Тривають наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

ЗСУ відбили атаки росіян поблизу вісьмох населених пунктів та завдали авіа, ракетних та артилерійських ударів по позиціях росіян.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За інформацією військових, росіяни намагаються утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

"Тривають наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує активно застосовувати засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ", — йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби росіяни завдали понад 10 ракетних та понад 24 авіаударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Перемога, Гусарівка, Новомихайлівка, Білогір’я.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках російські війська здійснили обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

На Новопавлівському напрямку росіяни активних наступальних дій не проводили, обстрілювали райони населених пунктів Красногорівка, Орлівка;

На Запорізькому напрямку війська РФ обстріляли райони населених пунктів Білогір’я, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Новосілка, Времівка;

На Південнобузькому напрямку російські військові здійснювали обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Намагаються здійснювати логістичне забезпечення військ.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої Держави. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони нанесла 6 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, засобів радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та об’єктів логістичного забезпечення противника. Інформація щодо втрат уточнюється.

"Ви молодці": Зеленський повідомив про хороший результат Повітряних сил

Читайте також: