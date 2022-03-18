Окупанти готуються до наступу і вербують сирійських найманців: як минула доба на фронті

Окупанти готуються до наступу і вербують сирійських найманців: як минула доба на фронті

Водночас, іноземні бойовики хочуть не воювати, а використати поїздку до України як можливість потрапити до ЄС.

Окупанти продовжують наступальну операцію проти України, проте досі не виконали свої заплановані стратегічні цілі: розгром ЗСУ, вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, встановлення контролю над лівобережною частиною України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Іноземні найманці

РФ продовжує поповнювати особовий склад окупантів за рахунок іноземців. За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано близько 1000 добровольців із представників, так званої армії Башара Асада та "Хезболи".

Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. Водночас, іноземні бойовики хочуть не воювати, а використати поїздку до України як можливість потрапити до країн Європи.

Волинський напрямок

Ворог наступальних дій не здійснював, а продовжував посилювати охорону українсько-білоруського кордону підрозділами збройних сил Білорусі. Зберігається висока ймовірність проведення провокацій спецслужбами РФ.

Полісся

Росіяни активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля окупантів були зосереджені на утриманні зайнятих раніше рубежів та підготовці для можливого наступу на Київ.

Водночас, втрати, що були завдані окупантам українськими захисниками, низький морально-психологічний стан рядового та сержантського складу, а також відсутність досвідчених командирів підрозділів тактичної ланки унеможливлюють відновлення наступальних дій у найближчій перспективі.

Сіверщина

На Сіверському напрямку ворог намагається утриматись на визначених рубежах, відновити боєздатність підрозділів та поповнити запаси. Окупанти продовжують часткове блокування міста Чернігова та здійснюють артилерійські обстріли міста.

У напрямку Броварів противник активних бойових дій не проводив.

В районі міста Бровари окупанти періодично здійснюють артилерійські обстріли позицій ЗСУ.

Слобожанщина

На Слобожанському напрямку, окупанти намагаються поповнити запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів та вимушені передчасно задіяти накопичені людські резерви, щоб відновити наступ на Суми та Харків. У напрямку на місто Ізюм ворог намагається відновити наступальні дії.

Донбас та Південь

На Луганському та Донецькому напрямках росіяни готуються до наступу на Сєвєродонецьк і оточення Маріуполя.

На Південнобузському напрямку ворог активні дії не проводив. Перейшов до оборони та інженерного облаштування зайнятих рубежів. Намагався провести перегрупування та здійснити поповнення запасів.

Окупанти не полишають спроб виявити та знищити систему протиповітряної оборони вздовж Чорноморського узбережжя.

В акваторії Чорного моря, противник намагається проводити демонстраційні дії.

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