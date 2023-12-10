Окупанти ведуть наступ по всьому фронту: Сирський заявив про складну ситуацію

Російська війська наступають по всій лінії фронту.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Оперативна ситуація на Сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту. Разом з командирами, які тримають оборону на східному напрямку, детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій", - написав він.

Він наголосив, що спільно ухвалили необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості "нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів".

Нагадаємо, РФ перейшла до масштабніших атак України. Британська розвідка пояснила чому.

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