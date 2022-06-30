Окупанти ведуть обстріли на Бахмутському напрямку, проте ЗСУ відбили спроби штурму й наступу

Російські військові 30 червня на Бахмутському напрямку завдали ракетно-авіаційного удару в районі населеного пункту Соледар.

Окупанти також обстріляли з артилерії райони Білогорівки, Покровського, Клиновеого та Новолуганського.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Водночас там відзначили, що українські військові успішно припинили всі спроби загарбників наступальних та штурмових дій у напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС.

Нагадаємо, цього ж дня ЗСУ успішно відбили ворожий штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка.

Зауважимо, раніше 30 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові ведуть наступальні дії на декількох напрямках та повертають під контроль держави населені пункти.