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Окупанти ведуть радіоелектронну боротьбу проти українських захисників — Генштаб

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Окупанти ведуть радіоелектронну боротьбу проти українських захисників — Генштаб

Фото: Associated Press

На південно-західному напрямку окупанти намагаються вести радіоелектронну боротьбу проти українських захисників.

Крім того, у західній частині Кримського півострова росіяни нарощують системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, продовжує утримувати зайняті позиції. Основні зусилля зосереджував на вогневому ураженні підрозділів наших військ та нарощуванні системи радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог намагається завадити переміщенню наших військ.

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