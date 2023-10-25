"Окупанти ведуть відчайдушні штурмові дії": експерт про бої за Авдіївку

Інтенсивність штурмів окупаційної російської армії поблизу Авдіївки на Донеччині трохи знизилася. Втім, окупанти перекидають туди новий контингент і ведуть штурмові дії. Українські захисники стримують ворога.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Якщо порівнювати із ситуацією на 10 жовтня, початок наступу ЗС РФ на Авдіївському напрямку. Звичайно ж, інтенсивність штурмів трохи зменшилася. Але це загалом похибка, якою можна знехтувати в плані того, що противник продовжує запеклі спроби зоволодіти або перерізати залізницю в районі населеного пункту Степове і там закріпитися. Не рахуючись із втратами, не рахуючись із часом, вони перекидають туди все нові й нові контингенти, і ведуть просто відчайдушні штурмові дії”, — зазначив Грабський.

Українські Збройні сили стримують армію РФ на цій ділянці. Втім, каже експерт, у деяких місцях оборонці змушені відходити під тиском не просто сил супротивника, які значно переважають. Співвідношення становить 1:10, а то й більше, наголошує Грабський.

Водночас росіяни зменшили використання техніки на цьому напрямку, але компенсують це хвилями піхоти. За словами військового експерта, загарбники втрачають до роти вбитими на день. Втім, навіть це "дуже усереднена цифра", "це хвилеподібна статистика".

"Бої тривають, противник відчайдушно тисне. Ми стримуємо його, де можемо", - зауважив Грабський.

Нагадаємо, керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що росіяни штурмують на кількох напрямках, але без успіху. Загарбники не припиняють спроб оточити місто. ЗСУ відбили всі атаки росіян.

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