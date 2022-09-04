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Окупанти ведуть вогонь безпосередньо з території Запорізької атомної електростанції: відео — Insider

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Окупанти ведуть вогонь безпосередньо з території Запорізької атомної електростанції: відео — Insider

Фото: скриншот з відео

Російське видання The Insider опублікувало відеозапис із російськими РСЗВ, які здійснюють обстріл, начебто, із території поблизу енергоблоку ЗАЕС.

Російські системи залпового вогню проти ночі суботи, 3 вересня, вели вогонь, перебуваючи безпосередньо на території Запорізької атомної електростанції.

Таке припущення висловило російське видання The Insider, опублікувавши відео, яке начебто підтверджує цей факт. 

За інформацією видання, відео було знято проти ночі 3 вересня. На ньому видно, що вогонь ведеться з майданчика поблизу енергоблоку.

Експерти групи Conflict Intelligence Team (CIT) в коментарі виданню відзначили, що "місце запусків із РСЗВ розташоване на захід від Запорізької ТЕС", і додали, що "на захід від ТЕС розташована територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції точно встановити неможливо".

© The Insider
Фото: The Insider

Нагадаємо, Запорізька АЕС 3 вересня знову втратила підключення до останньої основної зовнішньої лінії електропередачі. Проте об'єкт продовжує подавати електроенергію в мережу через резервну лінію.

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