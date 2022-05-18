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Окупанти вели обстріли на Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках

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Окупанти вели обстріли на Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках

Ілюстративне фото / Фото: Національна поліція України

Російські війська протягом 18 травня вели артилерійські та мінометні обстріли по населених пунктах на Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

При цьому окупанти активних бойових дій не проводили на вказаних напрямках.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Там уточнили, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська обстрілювали об’єкти інфраструктури та житлові будинки в районах населених пунктів Новоандріївка, Кам’янське, Оріхів, Ольгівське і Полтавка.

На Південнобузькому напрямку загарбники обстрілювали населені пункти Лупареве, Посад-Покровське, Висунськ, Осокорівка та Нововоронцовка. 

Російські війська також продовжували заходи інженерного обладнання позицій. І задля коригування вогню артилерії, окупанти використовували безпілотник "Орлан-10".

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти вже знесилилися від постійних атак ЗСУ. Вони готові кинути все і втекти додому, про що свідчать їхні телефонні розмову, перехоплені СБУ.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 травня

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 травня

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