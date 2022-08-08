Окупанти вели повітряну розвідку та обстріляли населені пункти на Сіверському напрямку - Генштаб

Російські окупанти обстановку на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєво не змінили.

Окупанти на Волинському, Поліському та Сіверському не змінили військової обстановки. Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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“На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем’яч і Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Манухівка, Нові Вирки і Павлівка Сумської області. Провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що стало відомо ім'я активіста, за яким полювала затримана співробітниками СБУ ДРГ.

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