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Окупанти вели повітряну розвідку та обстріляли населені пункти на Сіверському напрямку - Генштаб

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Окупанти вели повітряну розвідку та обстріляли населені пункти на Сіверському напрямку - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські окупанти обстановку на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєво не змінили.

Окупанти на Волинському, Поліському та Сіверському не змінили військової обстановки. Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем’яч і Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Манухівка, Нові Вирки і Павлівка Сумської області. Провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що стало відомо ім'я активіста, за яким полювала затримана співробітниками СБУ ДРГ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
216
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