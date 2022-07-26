Окупанти вели штурм у районах Павлівки та Благодатного, але отримали відсіч та з втратами відійшли – Генштаб ЗСУ

Російські війська 26 липня завдали авіаудару біля Малинівки. Загарбники також вели штурмові дії в районах сіл Павлівка та Благодатне.

Там окупанти отримали відсіч українських військових, зазнали втрат та змушені були відступити.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська не вели активних дій. Проте систематично обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Веселе, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Новопіль, Малинівка, Новоселівка, Новоандріївка, Малі Щербаки та низки інших.

"Завдав авіаудару біля Малинівки. Також окупанти вели штурмові дії в районах сіл Павлівка та Благодатне. Отримали відсіч та з втратами відійшли", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, українська військова контррозвідка СБУ знищила ударними дронами ще три російські танки Т-72.

Харків на світанку розбудили сильні вибухи!

Читайте також: