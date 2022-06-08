Окупанти вербують на роботу до катівень: яка ситуація в Маріуполі 8 червня

Окупанти вербують на роботу до катівень: яка ситуація в Маріуполі 8 червня

Маріуполь зруйнований і окупований російською армією. Самопроголошена влада міста поширює пропаганду, щоб виправдати вторгнення до України. А на в'їзді до міста окупанти демонтують стелу "Маріуполь" і збираються виправити її на "нормальну російську назву".

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 7 червня.

В Маріуполі самопроголошена влада намагається змусити дітей співати гімн РФ

В окупованому Маріуполі самопроголошена влада міста дала “вказівку” робітникам освітньої системи до Дня Росії зняти на відео спів дітьми гімну РФ. Згодом такі відеоролики будуть масово поширювати з метою пропаганди та виправдання вторгнення до України. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

Окупанти демонтують стелу "Маріуполь" і збираються виправити її на "нормальну російську назву"

У Маріуполі російські загарбники "деукраїнізують" стелу "Маріуполь". Її окупанти збираються замінити на "нормальну російську назву". Про це повідомила законна Маріупольська міськарада.

Фото: Associated Press

"Нацизм 21 століття виглядає саме так": в Маріуполі окупанти через смс вербують на роботу до катівень

В Маріуполі абоненти окупаційного мобільного оператора "Фенікс" останніми днями отримають розсилку від так завного Мінюсту ДНР. У повідомленнях окупанти вербують людей влаштовуватися на роботу до катівень, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, кожного дня гуманітарна ситуація в Маріуполі погіршується. Місто на межі карантину через загрозу холери.

Обличчя "Азовсталі": історії залізних воїнів гарнізону “Маріуполь”

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