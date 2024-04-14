Окупанти вгатили артилерією по Запорізькій області – є поранений

Окупаційні війська Росії вдень 14 квітня обстріляли з артилерії Запорізьку область – 73-річний чоловік отримав поранення. Його доставили до лікарні.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Ворог підступний і наразі єдиний шлях врятуватися – переїхати до більш безпечного місця", – закликав очільник ОВА.

Як записатися на безкоштовну евакуацію з прифронтових громад:

Цілодобова гаряча лінія "Координаційного гуманітарного центру" – 0 800 339 291.

Евакуаційні групи Національної поліції України:

для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;

ля жителів Василівського району – 097-826-20-02.

Під час евакуації люди отримують фінансову, гуманітарну і соціальну допомогу.

Нагадаємо, на Сумщині окупанти атакували вантажівку дроном – загинув водій (фото).

Читайте також провідні новини дня: