Окупанти вгатили балістичними ракетами по Покровську – які наслідки (фото)

Росіяни здійснили ракетний удар по Донеччині.

Окупаційні війська Росії у ніч проти 28 лютого вдарили чотирма балістичними ракетами по Покровську на Донеччині.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Постраждалих внаслідок атаки немає. Зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, заклади освіти, багатоквартирні та приватні будинки.

"Місцева влада наразі проводить обстеження пошкоджених об’єктів. Людям, чиє житло зазнало пошкоджень, буде надана необхідна допомога", - зазначив він.

Наслідки ракетного удару по Покровську у ніч проти 28 лютого 2024 / Фото: Вадим Філашкін

Наслідки ракетного удару по Покровську у ніч проти 28 лютого 2024 / Фото: Вадим Філашкін

Наслідки ракетного удару по Покровську у ніч проти 28 лютого 2024 / Фото: Вадим Філашкін

Наслідки ракетного удару по Покровську у ніч проти 28 лютого 2024 / Фото: Вадим Філашкін

Наслідки ракетного удару по Покровську у ніч проти 28 лютого 2024 / Фото: Вадим Філашкін

Наслідки ракетного удару по Покровську у ніч проти 28 лютого 2024 / Фото: Вадим Філашкін

Для ліквідації наслідків обстрілу працюють всі відповідні служби – ДСНС, правоохоронці, комунальники.

Нагадаємо, російська армія просунулася у районі Бахмута – в ISW назвали наступне місто ворога.

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