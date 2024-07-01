Окупанти вгатили балістикою по Дніпру: влада показала наслідки

Вночі окупанти атакували Дніпро. Ворог цілив балістикою.

Про деталі атаки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно. У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформація уточнюється", - написав він.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Крім того, Нікопольщину агресор продовжував атакувати ввечері дронами-камікадзе та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

"Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, газогін. Горіло поле з пшеницею. Пожежу рятувальники приборкали. Але вогонь знищив понад 2 га. По райцентру та Покровській громаді окупанти вдарили і вранці, застосувавши БпЛА й артилерію", - додав він.

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч проти понеділка близько 2:00 пролунало кілька вибухів.

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