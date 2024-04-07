Окупанти вгатили "Градами" по Гуляйполю на Запоріжжі – є жертви

Людей закликають евакуюватися із Запорізької області.
Окупаційна армія Росії обстріляла з "Градів" прифронтове місто Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок атаки загинули троє цивільних людей.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Ще одного чоловіка поранено – його доставили до лікарні", - уточнив він.
Федоров нагадав про можливість евакуацію із Запорізької області.
Як записатися на евакуацію з прифронтових громад:
Цілодобова гаряча лінія "Координаційного гуманітарного центру" – 0 800 339 291.
Евакуаційні групи Національної поліції України:
- для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;
- для жителів Василівського району – 097-826-20-02.
"Під час евакуації люди отримують всю необхідну допомогу – фінансову, гуманітарну, соціальну", - додав Федоров.
Нагадаємо, у ніч проти 7 квітня окупанти атакували дронами два райони Харкова.
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