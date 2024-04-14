Окупанти вгатили КАБами по Харківщині: пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура, поранено жінку

Окупаційна армія Росії вдень 14 квітня вдарила двома керованими авіабомбами в районі села Слатине на Харківщині. Внаслідок атаки є пошкодження приватних будинків та цивільної інфраструктури, поранено жінку.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

Внаслідок обстрілу осколкові поранення спини отримала місцева мешканка 1972 року народження. Її госпіталізовано до лікарні.

"Пошкоджено щонайменше три приватних та два багатоквартирних будинки", - додав очільник МВА.

Додаткова інформація встановлюється.

Нагадаємо, Росія скинула авіабомбу на Очеретине на Донеччині – є жертва та постраждалі (фото).

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