Окупанти вгатили КАБами та "Шахедами" по Сумщині: є влучання та постраждалі 

На місцях прильотів працюють всі відповідні служби.

Вніч проти 19 жовтня росіяни завдали авіаційний удар по Шосткинській громаді, застосувавши КАБи та "Шахеди".

Про наслідки атаки повідомили в ОВА.

"Внаслідок ворожої атаки, попередньо поранення отримали семеро людей. Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено низку населених пунктів Шосткинщини. На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки ворога", - йдеться у повідомленні.

ППО знищила три ворожих "Шахеди".

Нагадаємо, вночі проти 19 жовтня російські загарбники здійснили ракетну атаку по Одесі.

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