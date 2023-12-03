Окупанти вгатили по багатоповерхівці в Херсоні: загинула людина, є поранені – фото

Окупаційна армія Росії вдень 3 грудня вдарила по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок атаки загинула людина, є поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і троє були поранені. Лікарі надають їм медичну допомогу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що російські терористи влучили по житловому будинку. Він також зазначив, що наразі відомо про п'ятьох постраждалих та показав фото.

Наслідки удару по Херсону 3 грудня

Наслідки удару по Херсону 3 грудня

Наслідки удару по Херсону 3 грудня

"Свідома війна з цивільними від росіян, світ має пам‘ятати, що Росія - держава-терорист", - наголосив він.

Нагадаємо, 3 грудня окупанти обстріляли село Садове Херсонського району – загинув місцевий житель.

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