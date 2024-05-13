Окупанти вгатили по фермі на Харківщині – є жертва та поранені

Війська РФ обстріляли Харківщину.
Окупаційні війська Росії 13 травня, близько 16:40, завдали удару по фермі у Коротичах на Харківщині. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще троє – поранені. Дані встановлюються.
Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти також завдали удару по Липцях на Харківщині – медики надали допомогу 71-річній жінці, вона госпіталізована до медичної установи.
Нагадаємо, жителів Вовчанська окупанти тримають у підвалі і погрожують розстрілом (відео).
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