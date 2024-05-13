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Окупанти вгатили по фермі на Харківщині – є жертва та поранені

Окупанти вгатили по фермі на Харківщині – є жертва та поранені

Удар окупантів по Харківщині

Війська РФ обстріляли Харківщину.

Окупаційні війська Росії 13 травня, близько 16:40, завдали удару по фермі у Коротичах на Харківщині. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще троє – поранені. Дані встановлюються.  

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти також завдали удару по Липцях на Харківщині – медики надали допомогу 71-річній жінці, вона госпіталізована до медичної установи.

Нагадаємо, жителів Вовчанська окупанти тримають у підвалі і погрожують розстрілом (відео).

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