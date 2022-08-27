Окупанти вгатили по Харківщині з РСЗВ: загинула жінка, поранено чоловіка

Російські війська 27 серпня обстріляли населені пункти Харківської області з реактивних систем залпового вогню.
Внаслідок обстрілів загинула жінка, а також поранено чоловіка.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Сьогодні окупанти з РСЗВ обстріляли м. Золочів Богодухівського району та смт Донець Ізюмського району", – йдеться в заяві.
Так, у Золочеві ворожий снаряд влучив просто в житловий будинок. Там загинула 52-річна жінка. А в Донці поранення отримав 49-річний чоловік.
Нагадаємо, 27 серпня окупанти намагалися штурмувати Дементіївку на Харківщині, але після зустрічі із ЗСУ в паніці накивали п'ятами.
Читайте також: