Окупанти вгатили по Херсону та області: загинув чоловік, поранено поліцейських

Окупаційна армія Росії 17 грудня атакувала Херсон та область. Внаслідок атаки загинув пенсіонер, також було поранено поліцейських.

Херсонська обласна прокуратура розпочала провадження.

За даними правоохоронців, 17 грудня близько 10:20 російська армія обстрілювала середмістя Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинув 81-річний чоловік, який йшов вулицею.

Також під час ранкового обстрілу села Дар'ївка, було поранено шістьох поліцейських.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочате досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у Херсоні дітлахам влаштували новорічний концерт в укритті (відео).

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